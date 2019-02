„Искра” през викенд одбавела два змаганя

КОЦУР – Прешлого викенду, односно 16. и 17. фебруара „Искра” зоз Коцура одбавела нови два пририхтуюци змаганя, а як и прешлого тижня, зазначела єдну побиду и єдно пораженє.

Всоботу „Искра” у Равним Селу бавела процив „Пролетеру” и победзела зоз 2:1. Ґоли за „Искру” дали Ненад Шанта и Марян Малацко зоз пеналу.

Вчера, 17. фебруара, „Искра” у Коцуре бавела процив екипи „Славия” зоз Пиньвиц и страцела зоз резултатом 3:2.

„Искра” на тим змаганю два раз водзела, алє на концу госци обрацели резултат и победзели. Ґоли за „Искру” на тим змаганю дали Зоран Сердар и Дамян Ґубаш.

