Професор о. др Яков Кулич отримал преподаванє зоз нашей церковней историї

КОЦУР – Пияток, 15. фебруара на швето Стретениє у церковней сали коцурскей грекокатолїцкей церкви „Успения пресвятей Богородици” професор о. др Яков Кулич численим Коцурцом отримал преподаванє зоз нашей церковней историї.

На преподаваню паноцец Кулич присутним бешедовал на котри способ настала наша грекокатолїцка вира, яку значносц ма царица Мария Терезия за отримованє грекокатолїкей вири, а визначел и улогу владики Букатка у охрани вири и борби же бизме нє прешли на римокатолїцку виру у кризних часох.

Акцент заш лєм бул на значносци подзвигованя нашого еґзархату на уровень епархиї, а нащивительом преподаваня потолковал яка розлика медзи еґзархатом и епархию.

Преподаванє було интерактивне, та ше парохиянє, котри на тот завод виполнєли церковну салу у Коцуре, могли паноцови Куличови опитац шицко цо их интересовало кед у питаню наша церковна история, а нє була тема преподаваня.

Парохиянох найбаржей интересовало же кеди, на котри способ и прецо Руснаци у Руским Керестуре прешли на грегориянски календар, а у Коцуре остали на юлиянским календаре.

З оглядом на тото же преподаванє було нащивене, присутни виражели жаданє же би подобни преподаваня були частейше отримовани.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)