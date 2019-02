БЕРКАСОВО – Пияток у ресторанє „Далас” отримани закончуюци вечар 26. манифестациї „Сримска винияда”, на хторей преглашени найлєпши продукователє вина за прешли рок.

На подручу општини Шид найлєпше биле вино мал Предраґ Митрович зоз Беркасова, червене вино найлєпше випродуковал Марко Жеравица зоз Шиду, а „розе” Желько Мовчан зоз Привиней Ґлави.

У конкуренциї продуковательох звонка шидскей општини и иножемства, найлєпше биле вино мала винария „Илич-Ниємчевич” зоз Бикичу (власнїки звонка шидскей општини), спомнута винария мала и найлєпше чарне вино, а „розе” винария „Комазец” зоз Индїї.

Були оценьовани 29 били вина, 21-но червене и 11 „розе”, а комисия оценєла же квалитет вина бул добри.

Манифестацию нащивел и Вук Радоєвич, покраїнски секретар за польопривреду, водопривреду и лєсарство, хтори наглашел же АП Войводина помага зоз субвенциями подзвигованє винїцох и продукцию вина, а тиж и манифестациї хтори их промовую як цо то „Сримска винияда”.

