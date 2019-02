Отримани 28. традицийни бал Карпатох

ВЕРБАС – Всоботу, 16. фебруара, у ресторану „Краль” у Вербаше КПД „Карпати” орґанизовало 28. традицийни бал Карпатох.

Бал шветочно отворели народна посланїца Олена Папуґа, предсидатель Националного совиту Руснацох Борислав Сакач и член ради за културу општини Вербас Боян Периз.

На балє були 85 особи, а окрем домашнїх Вербащанох, були и госци зоз Коцура и Нового Саду.

Госцох розвешельовал оркестер „Карпати”, а госци ше у красней атмосфери вешелєли до позних годзинох. За шицких нащивительох була орґанизована богата томбола за хтору дарунки даровали числени спонзоре, а главну награду – слику нашого подобового уметнїка Влади Нярадия достал Микола Чижмар зоз Вербасу.

