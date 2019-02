Презентация КВС гибридох кукурици у коцурскей Месней заєднїци

КОЦУР – У велькей сали Месней заєднїци 14. фебруара отримана презентация КВС сортименту нашеньох.

Дипл. инж. Милан Момчилович зоз подприємства КВС присутних упознал зоз новима гибридами кукурици за силажу, лупанє и ламанє до чардаку. Фаховец зоз спомнутого подприємства, бешедовал о справованю и приносу гибридох у зависносци од хвилї.

Окрем нових гибридох кукурици, на презентациї було бешеди и о гибридох котри ше уж роками хаснує на подручю коцурского хотара, а презентация була интерактивна та ше парасти котри були присутни могли опитац тото цо их интересовало и вецей дознац о файти кукурици котру планую посадзиц на свойо поля того року.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)