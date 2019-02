Отримани литературни вечар „Поезия и вино”

КОЦУР – У Библиотеки ,,Данило Киш” у Коцуре 14. фебруара отримани вечар музики и литератури з нагоди означованя швета Святого Трифуна и Святого Валентина. Любов ше як нїтка прецаговала през кажду музичну и литературну точку, и за дзеци и за старших.

Програму отворела библиотекарка Весна Пешут Радошевич, привитала шицких присутних хтори пришли преславиц тото швето, хторе, як визначела, представя єдну основу нашого иснованя, а то праве любов.

У першей часци програми участвовали школяре нїзших класох ОШ ,,Братство єдинство” котрих порихтали їх учительки Славица Чельовски, Мария Полдруги и Виолета Рашета. Наймладши шпивали и рецитовали писнї о любови и любовних трапезох.

У другей часци участвовали визначни уметнїки, поетове, писателє зоз Коцура, а интерпретовало ше по руски и по сербски. Свойо и цудзи твори, писнї и приповедки о любови пречитали Силвестер Макаї, Серафина Макаї, Микола Шанта, Аранка Медєши и Милан Добровольски.

Ошмихи на тварох и гласни аплаузи публики у полней коцурскей Читальнї значели же шицким присутним були приємни тоти хвильки виполнєти зоз нотами и стихами о любови.

По законченю официйней програми, шицки нащивителє предлужели красне друженє зоз коштованьом вина и бешеду о упечаткох.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)