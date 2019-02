БЕОҐРАД – У будинку Защитнїка гражданох у Беоґрадзе нєшка на 11 годзин будзе отримана перша схадзка Координациї националних совитох националних меншинох.

На дньовим шоре будзе конституованє Координациї националних совитох националних меншинох у чечуцим зволаню, прилапйованє предкладаня о приоритетней обласци финансованя прейґ Буджетского фонду за национални меншини, усоглашованє ставох о Нарису Стратеґиї о розвою системи явного информованя Републики Сербиї и друге.

