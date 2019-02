БЕОҐРАД – У просторийох Защитнїка гражданох у Беоґрадзе нєшка будзе и схадзка представнїкох шицких националних меншинох, на хторей будзе бешеди о положеню националних меншинох, проблемох з хторима ше стретаю националних совити, плану активносцох националних совитох, як и о сотруднїцтве зоз Защитнїкох гражданох.

Схадзка почнє на 13 годзин.

