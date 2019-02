ДЮРДЬОВ – Всоботу, 16. фебруара у просторийох КУД „Тарас Шевченко” отримани Ловарски бал Ловарского дружтва „Дюрдьов” зоз Дюрдьова.

Баловали ше 187 госци, найвецей з Дюрдьова, Жаблю, Чуроґу, Локу и других околних местох, як и з Румуниї и Горватскей. Главну награду, сарню, достала фамелия Мудрових з Дюрдьова, а попри тей були ище коло двасто награди од сто спонзорох з Дюрдьова и околних местох, медзи нїма бициґла, телевизор, викенд у Венециї и на Златибору, як и рижна ловарска опрема, польопривредни и козметични услуги, и друге.

За добре розположенє и того року бул задлужени тамбурови оркестер „Да зна зора” з Нового Саду, а вешелє тирвало до самого рана.

