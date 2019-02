БЕОҐРАД – После пошвецаня обисцох у парохиї Сримскей Митровици, парох беоґрадски о. Варґа почал пошвецац обисца парохиянох беоґрадскей парохиї.

Вон, насампредз, пошвецел обисце Папуґових у Прхове (општина Шимановци), потим штири обисца у Добановцох, у Батайници и даскельо у самим Беоґрадзе.

Оставаю ище даскельо обисца у младших парохиянох у Беоґрадзе, котри пре роботу чекаю одвитуюци час.

Пароха на пошвецаню провадзи Олґица Радович Лендєр, котра добре позна Беоґрад.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)