Пошвецени швички и Тайна вечера

СРИМСКА МИТРОВИЦА – На швето Стритения Господнього, кед ше у дзепоєдних парохийох пошвеца швички котри парохиянє приноша до церкви, пошвецена и велька резбарена Тайна вечера.

Тоту Тайну вечеру вирезбарел Янко Алтхайм у Австриї ище 1988. року з нагоди тисяч рочнїци покресценя у Києве.

Пре причини превозу такей вредносци аж тераз тоту драгоциносц пренєсол його брат Михайло Алтхайм зоз Австриї, та ше цала фамелия висликовала вєдно зоз дарунком котри положени до церкви на одвитуюце место.

Парохиянє ше цеша зоз своїма донаторами, бо и сами ище вше дарую церкви же би ше закончело ище дзепоєдни роботи на парохиялней фасади, а котри окончує фамелия Ходоба зоз Митровици.

