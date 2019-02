По Скупштини преславели Славу

ДЮРДЬОВ – Прешлого пиятку, 15. фебруара у просторийох Месного одбору пензионерох Дюрдьов по порядней рочней скупштина, преславели славу Стритениє.

Скупштину отворел Петро Раґаї, предсидатель Месного одбору пензионерох Дюрдьов котри привитал госцох пензионерох зоз других местох, як и чолнїкох месних и општинских институцийох. Потим бешедовал о активносцох у прешлим року и плану роботи за тот и визначел же прешли рок бул досц добри, алє було и бриґи и конченя.

О финансийним звиту и планох гуторела Милица Виславски котра окончує длужносц касира Месного одбору пензионерох Дюрдьов. Приходи у прешлим року були коло 142 тисячи динари од членарини, друженьох и спонзорох, а розходи коло 110 тисячи динари.

После урядовей часци Скупштини, православни парох о. Петар Дюкич пошвецел икону, колїво и колач котри ламали тогорочни кумово, члени Здруженя „Лїк за душу” зоз Бачкого Ґрадишта. После того послужени полудзенок за шицких присутних.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)