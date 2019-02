На схадзки Совиту о огньогасним камиону и Спортскей гали

РУСКИ КЕРЕСТУР – Седма схадзка Совиту Месней заєднїци (МЗ) Руски Керестур, була отримана пияток 15. фебруара, а на нєй прилапени Финансийни звит з 2018. року, бешедоване о огньогасним камиону, и члени поинформовани о тим як чечу маєтно-правни формалносци коло Спортскей гали.

По Финансийним звиту МЗ Руски Керестур, у буджету за прешли 2018. рок на розполаганю мала 5 милиони 407 тисячи динари, а потрошени 4 милиони 122 тисячи. Розлика медзи планованима и реализованима средствами настала на конту дзе були опредзелєни средства за струю Спортскей гали, цо МЗ вимирйовала по юний, а потим тоту обовязку Општина Кула превжала на себе.

Зоз средствох самодоприносу од 2016. року, у прешлим року, по Конкурсу були розподзелєни дотациї валалским здруженьом, з тих средствох потераз видвоєне и за проєктну документацию Фабрики води, проєкт софинансованя ушореня центру валала и за порту обок Спортскей гали. Зоз самодоприносу ище вше остало 4 милиони 288 тисячи динари котри наменєни як часц средствох за Фабрику води.

Зоз членами Добродзечного огньогасного дружтва (ДОД), члени Совиту посцигли конєчну догварку же як ма випатрац способ набавки камиона за потреби валалу. Члени ДОД винєсли факти же би хасновани огньогасни камион могло увесц зоз сушедней Горватскей, цо зоз вкупнима трошками кошта коло 10 000 еври. Як потолковане, у понуканю єст вецей камиони котри випродуковани 90-тих рокох, капацитету голєм 7 000 литри, а як найважнєйше же таку превозку мож у нас реґистровац.

Члени Совиту и члени ДОД оформели ґрупи своїх представнїкох котри обиду шицки обисца у валалє и буду зберац добродзечни прилоги, по штверо на кажди реон. До акциї збераня добродзечних прилогох ше руши 11. марца, о чим ше будзе водзиц транспарентна евиденция, а донациї годно уплациц и на жирорахунки ДОД.

Предсидатель Совиту Владимир Олеяр винєсол информацию же маєтно-правне ришованє ситуациї Спортскей гали чече по плану, и же остатнї документ котри вимагала АП Войводина, же би ше керестурска Школа вияшнєла же им Спортска гала нє потребна за наставу, послати пред тижньом.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)