НОВИ САД – У Заводзе за културу войводянских Руснацох професор Душан Владислав Паждєрски зоз Филолоґийного факултету у Ґданьску нєшка на 12 годзин отрима преподаванє „Кашубска литература – початки” . Професор др Паждєрски порядни професор и шеф Катедри за славистику Филолоґийного факултету у Ґданьску у Польскей, а приходзи у рамикох Еразмус+ проєкту.

Попри преподаваня у Заводзе, отрима преподаванє и на Оддзелєню за русинистику.

