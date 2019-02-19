Обявена и Явна поволанка младим за участвованє на „Червеней ружи”

РУСКИ КЕРЕСТУР − Вчера, 18. фебруара, Програмни одбор Фестивалу култури „Червена ружа” розписал Явну поволанку за участвованє младих од 15 до 30 роки на тогорочним Фестивалу „Червена ружа”, котри будзе отримани 29. юния.

Приявиц ше мож за участвованє у трох катеґорийох − Змаганє за найкрасши дзивоцки и леґиньски глас, Змаганє за найлєпшу авторску композицию и Змаганє за найлєпши цалосни наступ.

Право змагац ше маю шицки млади, окрем потерашнїх побиднїкох за найкрасши глас хтори ше маю право змагац у других двох катеґорийох. Учашнїки и того року, у складзе з новим концептом Фестивалу, можу креативно и ориґинално обдумац свой сценски наступ, а з орґанизатором ше мож догвариц и коло конєчного вибору шпиванкох.

Прияви треба посилац найпознєйше по 20. април на адресу Дома култури, Русинска 75, 25233 Руски Керестур, лєбо на мейл адреси dk.kerestur@gmail.com або ivana.dudass@gmail.com.

Цалосни текст Явней поволанки годно пречитац у новинох „Руске слово” котре видзе 22. фебруара, а прияву, окрем у Доме култури, мож превжац и на нашим сайту www.ruskeslovo.com з правого боку.

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