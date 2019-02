РУСКИ КЕРЕСТУР – Драмски студио „Луча” КУД-а „Крущич” зоз Крущичу на соботу, 23. фебруара, у велькей сали Дома култури Руски Керестур виведзе театралну представу „Нашлїдство” Стевана Копривици, у режиї Деяна Цицмиловича.

Представа почнє на 20 годзин, а уход безплатни.

