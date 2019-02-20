Будзе Скупштина РКЦ, тирва и ажурованє членства

НОВИ САД – Скупштина Руского културного центра (РКЦ) будзе на вовторок, 19. марца, на 19.30 годзин, у просторийох РКЦ, Йована Суботича 8. Дньови шор Скупштини мож опатриц на огласней табли у РКЦ.

У цеку и поступок ажурованя членства РКЦ. Пополнює ше нови приступнїци и прави нови членски карти, а приступнїци мож пополнїц кажди роботни дзень од 10-13 годзин у канцелариї РКЦ, лєбо вечар у Клубу. Мешачна членарина 100 динари.

Руководство РКЦ здогадує же без ажурованей членскей карточки нє годно участвовац на Скупштини РКЦ, и апелує на членох же би цо скорей пополнєли приступнїци.

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