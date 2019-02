БИКИЧ – У цеку прирохтованя за ярню часц першенства у Медзиопштинскей фодбалскей лиґи Срим, фодбалере ОФК „Бикич” дома бавели приятельске змаганє зоз „Митросом” зоз Сримскей Митровици и победзели зоз 2:1, у полчасу 1:0.

Предлуженє ярнєй часци першенства почина 10. марца, а Бикичанє одходза на госцованє до Жарковцу процив екипи „Напредку”.

