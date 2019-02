РУСКИ КЕРЕСТУР – Нєшка, 20. фебруара, у просторийох Спортского дружтва „Русин” у Старей школи почнє Отворене першенство валалу у шаху котре будзе тирвац 9 кола, а плановане по 26. фебруар.

Сход заинтересованих змагательох нєшка, першого дня на 17,30, а почнє ше бавиц од 18 годзин. Бави ше по швайцарскей системи, 30 минути по бавячови. Плановани по два кола на дзень, так же ше будзе бавиц нєшка 20, ютре 21, потим 24. и 25. фебруара, а закончуюце дзевяте коло 26.

