Други раз о розвою медийох

НОВИ САД – Вовторок, 19. фебруара у сали Скупштини Города Нови Сад, отримани округли стол у рамикох явней розправи о Нарису стратеґиї розвою системи явного информованя у Републики Сербиї.

Явну розправу запровадзела Влада Републики Сербиї и тирва од 31. януара по 1. марец. Нови Сад бул домашнї першей сесиї, односно округлого стола на тему медийох у Републики Сербиї, а по конєц фебруара буду отримани ище три – у Нишу, Чачку и Беоґраду.

О проблемох и стратеґиї розвою медийох першираз ше почало бешедовац на подобних округлих столох ище пред трома роками, точнєйше 2016. року. Нарис стратеґиї бул закончени у марцу прешлого року, алє пре кадровски пременки тедишню Роботну ґрупу за виробок того значного документа напущели представителє найвекших медийних хижох, та спомнути нарис означени як нєлеґитимни.

Медийска стратеґия ше прето нашла на дньовим шоре други раз. Кед слово о старей и новей стратеґиї, аналитичаром и роботней ґрупи найвекши проблеми були виказани у финансованю медийох, учасци и уплїву держави у дзепоєдних медийох и безпечносц новинарох.

Нови податки хтори достати зоз виглєдованьох и мераньох, оценєне, можу буц добра основа и простор за виробок новей стратеґиї. Шицки зауваги и предклади заинтересована явносц по конєц того мешаца може послац на мейл: medijska.strategija@gov.rs.

