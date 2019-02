Отримана Рочна скупштина Конїцкого клубу „Русин”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Прешлого викенду у Руским Керестуре на „Лонґове” була отримана порядна Рочна скупштина Конїцкого клубу „Русин” котрей попри членох и представительох валалских институцийох, традицийно присуствовали и госци зоз Пачиру.

Спред Месней заєднїци Руски Керестур бул секретар Михайло Сабадош, потим предсидатель Здруженя спортских рибарох „Коляк” Михайло Пашо, та госци зоз Пачиру, котри уж роками помагаю Клуб и участвую у його роботи, як и коло 40 членох.

Предсидатель Клубу Желько Папуґа представел Финансийни звит и Звит о запровадзених активносцох у прешлим року, як и план активносцох за чечуци рок. Медзи активносцами з прешлого року, визначели успишно отримани конїцки обегованя 15. авґуста и вецей як 200 посадзени древка на гиподроме. По Финансийним звиту, на рахунку Клуба зоз прешлого року остало коло 100 000 динари, з велькей часци дзекуюци спонзором и дотациї зоз МЗ и Општини Кула.

Тогорочни обегованя знова нє буду отримани у рамикох манифестациї „Днї керестурскей паприґи”, алє плановане же буду 14. юлия. Потим плановане же би ше такой з яри орґанизовало роботну акцию ушореня гиподрому, як и санацию вандалскей чкоди, односно обнавянє судийскей трибини.

Папуґа похвалєл же ше до Клубу дзечнє приключую млади особи, алє тиж и поволал шицких членох же би були активнєйши. Членарина остала иста як и прешлого року – 1 000 динари за хлопох, 500 за жени и 200 динари за дзеци.

(Опатрене 2 раз, нєшка 2)