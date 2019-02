Информация о студираню у України

УКРАЇНА – Як информує Союз Руснацох Українцох Сербиї, заинтересовани школяре, котри закончую стредню школу, можу предлужиц школованє на универзитетох у України.

За прияти особи на студиранє будзе обезпечена стипендия и интернат, а на терху державного буджета України.

Же би ше обезпечело школованє под тима условиями, нєобходно обезпечиц статус странского граждана України, а процедура тирва до 90 днї. Прето нєобходне доручиц потребну документацию за школованє и за доставанє статуса странского граждана по 31. марец 2019. року.

Детальнєйши информациї о процедури и потребней документациї мож достац прейґ имейла: vislavskibogdan@gmail.com, а процедура коло приєму на универзитет прейґ амбасади України у Беоґрадзе.

