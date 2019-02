ШИД – Општина Шид росписала конкурс за вибеженцох на подручу тей општини за купованє хижох на валалє або адаптованє постояцих хижох вибеженцох.

Максимални винос хтори ше додзелює по єдней вимоги 1,4 милиони динари и то 1,2 милиони за купованє хижи и ище 200.000 динари за єй адаптованє.

Прияви зоз потребну документацию подноши ше од 20. фебруара по 21. марец, по 15 годзин.

