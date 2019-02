У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У осмим тогорочним числу новинох „Руске слово” у рубрики „Тижньовнїк” пише о тим цо потребне за Подручну канцеларию Националного совиту у Бачинцох, а „Нашо места” о „Сримскей винияди” у Беркасове и схадзки Совиту Месней заєднїци Руски Керестур.

„Економия” зазначела преподаваня и совитованя за польопривреднїкох у Коцуре, Руским Керестуре и Дюрдьове.

Рубрика „Култура и просвита” пише о тим як школяре означели Валентина и Трифуна, а рубрика „Людзе, роки, живот” представя Снежану Малацко з Керестура и младу фамелию Шимко зоз Нємецкей.

„Духовни живот” у Коцуре зазначел преподанє о историї нашей церкви, а „Спорт” пише о пририхтуюцих стретнуцох наших фодбалских клубох.

Як додатки у тим чишлє вишли „Дом и фамелия”, у хторей мож пречитац и нову Женоблоґию, як и „Дикица” .

