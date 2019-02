Отримана схадзка УО Дружтва за руски язик, литературу и културу

НОВИ САД – Штварток, 21. фебруара, у Заводзе за културу войводянских Руснацох отримана 1. схадзка Управного одбору (УО) Дружтва за руски язик, литературу и културу у тим року.

Понеже ше того дня означує и Дзень мацеринского язика, схадзка почала зоз читаньом реферата о важносци мацеринского язика, хтори пречитала Блаженка Хома Цветкович.

Схадзка мала два часци, у першей було слово о нових виданьох зоз 2018. року, хтори нє були представени влонї, а то нове, 23. число Зборнїка роботох Studia Ruthenica, подобови каталоґ Стретнуце у Боднарова XIV и Мултиязични часопис Нови мост 2.

У другей часци медзи другима точками було бешеди о змисту яки будзе у 24. чишлє „Рутеники”, як и план Видавательней дїялносци Дружтва за 2019. рок.

