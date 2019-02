НОВИ САД – У Руским културним центру нєшка, 22. фебруара, будзе отримани нєкаждодньови концерт „Рутен треш оркестри”.

Буду участвовац Катарина Кочиш (вокал), Марта Райда (флаута), Єлена Ґудураш (виолина), Мирослав Фейди (кларинет), Мирослав Пап (ґитара), Александар Човс (бас ґитара) и Михаїл Римар (перкусиї).

Програма почнє тиж на нєзвичайни час – 19,34 годзин, а уход шлєбодни.

