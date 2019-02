Вишол фебруарски МАК

НОВИ САД – Вчера вишло нове, фебруарске число младежского часопису МАК, хторому „У фокусу” стретнуце зоз шветову путнїцу Маю Орихан зоз Коцура, як и перспективна шпивачка Кристина Афич з Руского Керестура.

„МАК-ов колаж” пише о гуманитарних акцийох и роботньох Євангелскей церкви у Коцуре, „Упечатки” о Вечаре веґанскей рускей кухнї, а „Куцик совитох” о менталних почежкосцох младих.

„Швет науки и технолоґиї” представя Наташу Сабадош з Керестура, студентку мастер студийох у Нємецкей, а „Спорт и рекреация” Ваню Кухара з Дюрдьова, хтори тренира CrossFit.

