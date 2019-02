Роботна схадзка з нагоди Дня мацеринского язика

РУСКИ КЕРЕСТУР − З нагоди Дня мацеринского язика, вчера, 21. фебруара у рускокерестурскей Основней школи и ґимназиї зоз домом школярох „Петро Кузмяк”, отримана роботна схадзка представительох локалней самоуправи, Националого совиту рускей националней меншини (НСРНМ) и школи.

Схадзки присуствовали предсидатель Општини Кула Дамян Милянич, просвитни инспектор Општини Кула Зоран Ракич, спред НСРНМ предсидатель Борислав Сакач, предсидатель Вивершного одбору Желько Ковач и предсидателька Одбору за образованє Мелания Римар, а спред Школи директорка Хелена Пашо Павлович и педаґоґинї Мария Шанта и Любица Няради.

З тей нагоди, бешедоване о значносци и єдинственосци образованя на руским мацеринским язику котре як таке, наисце єдинствене на швеце. Дотхнута тема и можлївосци приводзеня школярох зоз иножемства, а котре претаргнуте пре компликовани формално-правни процедури. Директорка Пашо Павлович направела огляднуце на проєкти котри у плану реализовац з цильом злєпшаня настави, як и на модернизованє настави зоз електронскима дньовнїками.

Потим на кратко спатрена и можлївосц формованя сербского оддзелєня у першей класи основней школи, цо урядово, з дописом до Министерства просвити, науки и технолоґийного розвою Школа вимагала на початку того школского року, алє є нє реализоване пре нєдостаточне число школярох чийо родичи виражели таке жаданє.

Сход вихасновани и же би учашнїки схадзки побешедовали и зоз наставнїками и професорами у Школи котри викладаю руски и сербски язик. Шветочна програма котру пририхтали школяре, пре позарядови розпуст, на тот завод одложена за 28. фебруар.

