Рочну скупштину отримала и „Байка”

РУСКИ КЕРЕСТУР − Вчера, 21. фебруара у ресторану „Червена ружа” отримана порядна Рочна скупштина Здруженя женох „Байка” на котрей представени Звит о активносцох у прешлим року, а по шицким заключене же и 2018. рок бул успишни.

З оглядом на тото же „Байка” активна през цали рок и дзечнє участвую и орґанизую рижни активносци и манифестациї, а котри уж традицийни роками, заш лєм у Звиту видвоєни соорґанизация „Керестурского сайму”, пририхтованє етно стола з нагоди Централней преслави Дня Руснацох и рекреативни путованя за їх членох. Ту и участвованє на манифестациї „Днї керестурскей паприґи”, орґанизованє „Домашнього шпайзу” и госцованє на манифестацийох у Кули, Крущичу и Червинки.

Предсидателька Здруженя Славица Катона, виражела окремне задовольство же ше им на Сайме удатно сполнює єден з основних задаткох оживйованя старих ремеслох и розвою любови и пестованя традициї, окреме при младих, понеже Саям з рока на рок вше нащивенши.

Цо ше дотика финансийох, и того року дїловали скромно, алє позитивно. Удатно реализовали средства по проєктох зоз Општини Кула и АП Войводини, як и средства за пририхтованє етно стола. Здруженє приходовало и зоз членарини и з предаваня власних продуктох, алє ше з тих приходох вимирює трошки порядней дїялносци. Членарина од початку иснованя Здруженя остала иста, 100 динари мешачно.

