КОЦУР – Наютре, 23. фебруара у Руским доме музични уметнїк, композитор и шпивач Сашо Палєнкаш зоз Руского Керестура коцурскей публики представи свою кантавторску творчосц.

Концерт почнє на 19 годзин, а Сашо окрем своїх композицийох будзе грац и обробки руских народних шпиванкох.

Уход будзе шлєбодни, та поволани шицки же би пришли и зоз музику препровадзели приємни вечар у Руским доме.

