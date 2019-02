Подприємство „LEAR” отримало презентацию з цильом обезпечованя нових роботних местох

КОЦУР – Вчера, 21. фебруара у Велькей сали Месней заєднїци у Коцуре, подприємство „LEAR” з Нового Саду, котре ше занїма зоз продукцию инсталацийох за авта Форд Фокус и Форд Ц-макс, отримало презентацию у котрей представена робота того подприємства и з нагоди пренаходзеня, односно вербованя нових роботнїкох.

Представнїки подприємства „LEAR” Зорица Василєвич и Неда Якопович, присутним представели оддзелєня и роботи за котри потенциялни роботнїки можу конкуровац, а бешедовали и о плаци, бонусох, контрактох и можлївосци напредованя у тим подприємстве.

На презентациї були коло 20 особи, а заинтересовани такой могли пополнїц прияву и окончиц интервю за роботу. Подприємство „LEAR” тиж так, кед обезпечи достаточне число роботнїкох зоз Коцура, обезпечи автобуски превоз, котри окрем Коцурцох на роботу будзе вожиц и роботнїкох зоз Савиного Села и Равного Села.

Заинтересовани ше за роботу можу приявиц и прейґ мейлу: posao@lear.com, або на телефони: 021/2156435; 066/8891198 и 066/8891217

