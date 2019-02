Ґрупа младих ютре орґанизує акцию збераня шмеца

РУСКИ КЕРЕСТУР – Ґрупа младих з Руского Керестура, на Фейсбуку наволана „Trash Hero Ruski Krstur” („Героє шмеца Руски Керестур”) наютре, 24. фебруара, орґанизує акцию збераня шмеца коло базену, з назву „Become a trash hero” („Постань герой шмеца”).

Поволани шицки заинтересовани, а сход опрез чарди „Лонґов” дакус скорей як 15 годзин.

Учашнїком обезпечени рукавици и мехи за шмеце, як и ошвиженє после акциї, хтора нє будзе тирвац вецей як два годзини.

Детальнєйши информациї мож достац на числа телефонох домашнїх тей акциї – 064 111 8665 (Мартина) и 064 343 1258 (Славко), хтори поручую же кажде може буц герой.

