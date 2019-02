Зоз презентацию „Syngenti” закончени преподаваня за коцурских ратарох

КОЦУР – У велькей сали коцурскей Месней заєднїци 21. фебруара отримане остатнє преподаванє у рамикох жимских едукацийох хтори були орґанизовани за коцурских польопривреднїкох. У орґанизациї Землєдїлскей задруґи „Либела продукт” подприємство „Syngentа” орґанизовало фахове преподаванє у обласци ратарства за наиходзацу сезону.

Любиша Елесин, представнїк „Syngenti” на тим терену, коцурским ратаром представел часц зоз їх програми у обласци нашеня кукурици, защити кукурици, нашенє слунечнїку зоз защиту од корова, хоротох и инсектох, а тиж и защити жита. Як визначел Елесин, вони у своєй програми маю широку палету гибридох кукурици, гибридох слунечнїку, вецей файти жита и ярцу, як и гибриди олєйовей цвиклочки. Тиж представел и средства за защиту културох хтори заступени у коцурским хотаре – гербициди, фунґициди, инсектициди, штучни гной, як и препарати за защиту овоцох и желєняви. Представени и огляди и резултати урожайох у бачким округу за предходни рок.

– До Коцура приходзим уж дзешати рок представиц тото подприємство, и коцурски ратаре ше вше крашнє одволаю, продукователє меркую, слухаю, а вше єст и питаня, так же можем заключиц ше тоти едукациї барз ефективни – гварел Елесин.

Шицким присутним польопривреднїком фаховец зоз „Syngenti” пожадал успишну сезону зоз стабилносцу, високим урожайом и квалитетом.

