ШИД – Наютре, 24. фебруара, буду отримани виберанки за членох Совитох месних заєднїцох на подручу општини Шид.

Будзе ше гласац на 14 виберанкових местох у Шидзе и 20 виберанкових местох у валалох шидскей општини, од седем по 20 годзин.

До виберацкого списку уписани вкупно 30.195 гласаче, з хторих 13.500 у Шидзе, у Бачинцох 1.036, у Беркасове 995 и у Бикичу 220.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)