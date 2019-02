РУСКИ КЕРЕСТУР – У Ресторану „Червена ружа” у Руским Керестуре нєшка будзе отримани перши НАШ бал, хтори настал од Младежского балу.

Бал почнє на 20 годзин, а як дознаваме од орґанизаторох, пополнєти шицки места.

За добру атмосферу будзе задлужени „Пицикато бенд” у полним составе (Саня Дивлякович, Мирон Сивч, Михаил Рамач, Янко Крайчик, Александар Човс и Кристиян Няради).

