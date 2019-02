Предсидатель Општини Жабель нащивел и нашо Дружтво у Дюрдьове

ДЮРДЬОВ – У рамикох нащиви явним подриємством и дружтвом котри пестую традицию у местох Општини Жабель, Чедомир Божич, предсидатель Општини Жабель, вєдно зоз Радованом Чоличом, предсидательом Скупштини општини Жабель штварток, 21. фебруара, нащивел и Културно-уметнїцке Дружтво „Тарас Шевченко” у Дюрдьове.

Предсидателя Божича дочекали члени Управного одбора Дружтва на чолє зоз предсидательом Мирославом Такачом, присутни бул подпредсидатель Дружтва Микола Кухар, котри однєдавне член найновшого зволаня Националного совиту рускей националней меншини.

На схадзки бешедоване о сотруднїцтве општини и Дружтва, роботи и планох, почежкосцох и потребох Дружтва, о општинских и покраїнских конкурсох. У розгварки предсидатель Божич гварел же Културно-уметнїцке дружтво „Тарас Шевченко” активне и Дружтво котре ма констатнтни континуитет у роботу и стаємне членство, цо видно на наступох и шицких орґанизацийох котри єст вельо.

Окрем дюрдьовского Дружтва, предсидатель Божич зоз своїма сотруднїками того тижня нащивел и ЯКП „Водовод општини Жабель”, Центер за социялну роботу, ЯКП „Чистота” , Општинску народну библиотеку „Велько Петрович”, Дружтва за очуванє националней култури и традициї „Роґаль” у Жаблю и „Прело” у Чурогу, дзе як и у дюрдьовским Дружтве бешедоване о сотруднїцтве, планох роботи, почежкосцох у реализациї, потребней помоци и подобне.

