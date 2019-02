Дюрдьовска вода ище вше лєм за санитарно-гиґиєнске хаснованє

ДЮРДЬОВ – Роботнїки Явного комуналного подприємства „Водовод општини Жабель” у Дюрдьове од того пондзелку, 18. фебруара по стреду, 20. фебруара окончовали змоцнєте вимиванє водоводних цивох прецо у одредзених периодох на даєдних местох у валалє бул менши прицисок, або замуцена вода.

Роботи ше окончує з цильом злєпшованя квалитета води и же би вода з водоводу у Дюрдьове була за пице, односно же би вецей нє важело ришенє Оддзелєня санитарней инспекциї Нови Сад з котрим 10. авґуста прешлого року утвердзене же вода зоз явного водоводу у Дюрдьове нє за пице пре здравствену нєисправносц.

Най здогаднєме, у авґусту 2018. року у Дюрдьове видате ришенє на основи чого вода нє за пице, а дошлєбодзена за санитарно-гиґиєнске хаснованє. Як зме теди дознали од фаховцох зоз ЯКП „Водовод општини Жабель” вода нє за пице пре звекшане количество нитритох.

