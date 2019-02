КУЛА – У церкви грекокатолїцей парохиї св. Йосафата у Кули проф. о. др Яков Кулич зоз Коцура отрима преподаванє о нашей церковней историї, а на тему Одношенє еґзархату и епархиї.

Преподаванє будзе на ютре, у церкви такой по Служби Божей хтора на 9 годзин, а поволани шицки заинтересовани.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)