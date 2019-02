Керестурски паприґаре на Аґромаркетовим сайме

РУСКИ КЕРЕСТУР – Керестурски паприґаре стреду, 20. фебруара були на домашнїм сайму компаниї „Аґромаркет” з Беоґраду, на котри одход орґанизовало Здруженє продуковательох паприґи „Капсикуим анум”.

Паприґаре мали нагоду присуствовац даскельо науково-фаховим викладаньом котри були орґанизовани зоз вецей обласцох, защити и прикармйованя рошлїнох, а окреме за польодїлски, заградкарски култури и овоцнїки. Попри тим, на сайме було вецей як 10 000 виложени продукти котри ше хансує у польопривреди, першенствено хемийни препарати, менша механїзация и даскельо нашеньски хижи.

Тродньови, 12. саям Аґромаркету орґанизовани од 18. по 20. фебруар, потримали го вецей як 3 000 партнерe зоз жеми и иножемства, а уход дошлєбодзени лєм з поволанку. Перши дзень бул резервовани за госцох зоз Босней и Герцеґовини и Чарней Гори, а други два за домашнїх польопривреднїкох.

Компания „Аґромаркет” уж вецей роки прейґ спонзорства потримує отримованє манифестациї „Днї керестурскей паприґи”, а учашнїки су и Жимскей школи, дзе вше отримаю даскельо викладаня у валалє.

