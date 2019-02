Представени нови мири за обезпечованє роботи

ШИД – У сали Скупштини општини Шид вчера представнїки Националней служби за обезпечованє роботи представели роботодавательом нови мири за 2019. рок за обезпечованє роботи.

Слово о програмох штирох мирох и то додатне образованє и едукация, потим субвенционованє отвераня роботних местох, єдна з мирох и запровадзованє явних роботох, як и мири потримовки за отверанє роботних местох за особи зоз инвалидитетом и катеґориї хтори чежше доставаю роботу.

Як сообщене, на подручу Сриму єст 15.813 особи, а на подручу општини Шид 2.838 особи хтори глєдаю роботне место.

Мири представели Петар Ярич, помоцнїк директора републичней Националней служби за обезпечованє роботи, Снежана Седлар, директорка покраїнскей Служби за обезпечованє роботи АП Войводини и Марияна Ґрабич, директорка Филияли Националней служби за обезпечованє роботи у Сримскей Митровици.

