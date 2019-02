Музични миниятури у виводзеню „Рутен треш оркестри”

НОВИ САД – У Руским културним центру вчера, 22. фебруара, „Рутен треш оркестра” пририхтала нєкаждодньову музичну подїю.

На концерту, хтори тирвал длужей од годзини, були одграти, як цо гварел Мирослав Пап, миниятури хтори маю дотику зоз етносом, зоз сучасну музику, алє су обробени на їх способ.

Члени „Рутен треш оркестри” – Катарина Кочиш (вокал), Марта Райда (флаута), Єлена Ґудураш (виолина), Мирослав Фейди (кларинет), Мирослав Пап (ґитара), Александар Човс (бас ґитара) и Михаїл Римар (перкусиї) уж єден час приходза до Руского културного центру и тот концерт резултат їх сотруднїцтва.

Концерт почал на 19 годзин и 34 минути цо виолинисткиня Єлена Ґудураш потолковала же кед ше радзели на кельо годзин почнє концерт, було им важне же би то нє було анї вчас, а анї позно, вец похопели же оркестер ма седем членох – троме хлопи и штири женски особи та вишло число 34.

