Отримани турнир у билияру

НОВИ САД – Внєдзелю, 24. фебруара, Руски културни центер у Новим Садзе бул домашнї першому турниру у рамикох Спортских бавискох „Яша Баков”. На добре познатим месце, у билияр клубу „Джокер” у Новим Садзе, отримани перши тогорочни турнир у билияру.

Участвовали шейсц екипи – КУД „Тарас Шевченко” зоз Дюрдьова, ФК „Искра” зоз Коцура, СД „Русин” зоз Руского Керестура, „Папивинґ” д.о.о. зоз Вербасу и два екипи зоз РКЦ Нови Сад.

После одбавених пейцох колох найлєпша була екипа СД „Русин” зоз Руского Керестура, хтора победзела шицки пейц партиї, на другим месце екипа „Папивинґ” зоз Вербасу, на трецим месце екипа РКЦ 1 Нови Сад, на штвартим екипа КУД „Тарас Шевченко” зоз Дюрдьова, пияте место завжала екипа ФК „Искра” зоз Коцура и на шестим месце друга екипа домашнїх – РКЦ 2.

После законченого турнира, предсидатель Спортских бавискох „Яша Баков” Иван Папуґа у просторийох Руского културного центру у Новим Садзе учашнїком придал припознаня.

