СУБОТИЦА – Як и каждей остатнєй нєдзелї у мешаци, и тераз отримана Служба Божа у Суботици, а вона була окремна, понеже першираз од кеди ше их отримує, було пошвецанє ризох котри даровали парохиянє зоз Суботици.

Суботицки парох о. Михайло Малацко пошвецел ризи котри ручна робота шестри Вероники Гралюк ШНДМ.

Од шлїдуюцого богослуженя, паноцец будзе служиц у нових ризох.

