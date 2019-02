КУЛА – У трецим приятельским змаганю, фодбалере „Русину” вчера, 24. фебрура, победзели ФК „Кула” 3:1 у Кули.

Два ґоли за „Русин” дал Давид Катона, а єден Деян Надь.

