Отримана порядна Скупштина Рускей матки

РУСКИ КЕРЕСТУР – Всоботу, 23. фебруара отримана порядна рочна скупштина Рускей матки, а прешли рок оценєти як окремни и успишни. Попри прилапених звитох и планох, було и надосц дискусиї як о роботи Матки, так и о других актуалних питаньох у рускей заєднїци.

Предсидатель Матки Дюра Папуґа поднєсол цалосни звит о прешлорочней роботи и финансийни звит, а поєдинєчни звити представителє месних одборох Матки з Керестура и Вербасу, реґионалного зоз Шиду и городского зоз Нового Саду, док нє були представителє месного одбору з Коцура.

Як визначене у звитох, очуванє руского идентитету и рускей свидомосци основни задатки Рускей матки, цо у ше у прешлим року намагали витвориц през дзевец рижни проєкти. Но, найзначнєйши активносци були унапрямени на виберанки у самей Матки, а тиж и за Национални совит рускей националней меншини.

И у планох за наступни период визначени подобни активносци и програми хтори доприноша общим цильом Рускей матки у Сербиї, як и витворйованє правох шицких Русинох/Руснацох /Лемкох у жемох штреднєй Европи у котрих жию.

Попри членох РМ, на Скупштини були присутни и госци, предсидатель нашого Националного совиту Борислав Сакач и предсидатель УО Заводу за културу войводянских Руснацох Миломир Шайтош, хтори и член РМ. Предсидатель Сакач одвитовал на вецей питаня, а у дискусиї визначене и предкладанє о потреби орґанизовац трибини як форму явней розправи о важних питаньох за руску заєднїцу.

