НОВИ САД – Управни одбор Заводу за културу войводянских Руснацох (ВР) нєшка на 16.30 годзин у своїх просторийох отрима 14. схадзку.

На Дньовим шоре вкупно осем точки, спомедзи хторих Приношенє одлуки о прилапйованю финансийного звиту, звиту о роботи и Одлуки о розподзельованю добити, Согласносц на Правилнїк о орґанизациї и систематизациї роботох у Заводу за културу ВР, як и Предклад конкурса и критериюмох за финансованє порядней дїялносци КУД-ох.

