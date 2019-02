„Нашлїдство” пред керестурску публику

РУСКИ КЕРЕСТУР − Пияток, 22. фебруара у Велькей сали Дома култури Руски Керестур була одбавена представа „Нашлїдство” Стевана Копривицу котру виведол Драмски студио „Луча” Културно-уметнїцкого дружтва „Крущич” и Чарногорске драмско-рециаторске дружтво, у режиї Деяна Цицмиловича.

З тей нагоди пред керестурску публику була виведзена цикава комедия о квази ожалосценей ґрупи зроднїкох покойного Мату. Цо ше заплєт дїла баржей розвивал, з тим и особи указовали свойо праве лїцо, а на концу конца, шицким було важне лєм нашлїдство и кому ше уда заґрабац цо вецей.

Як Андро Симанич наступел Йован Паул, Ранко Шпанєвич ґлумел Тадию Митроєвича, Ратко Радулович ше нашол у улоги Перу Баначека, Ґордан Ракочевич ґлумел Трифка Єличича, а улогу Мичу удатно винєсол Милош Рабренович. Женски улоги були розподзелєни так, Стану ґлумела Биляна Бєлан, улогу Вєри винєсли Милица Тапушкович, Ґину ґлумела Ґордана Мештер, а Дару Марица Полич. Покойного Мату Баретича, чия шмерц основа заплєту, ґлумел Миле Зорич, Анстазия Шваґер ґлумела младу служнїцу Даниєлу. Полицай бул Милорад Бєлан, а адвокат Зоран Кутлаїч бул Никола Булатович.

Задлужени за сценоґрафию и вибор музики бул режисер Цицмилович, технїчни сотруднїки Никола Тврдовски, Милица Рабренович и Владо Тврдовски. У пририхтованю представи помогли и сотруднїки Бранко Ракочевич, Милица Тапушкович, Славица Ваґич и Миладин Чепич.

Представа реализована зоз потримовку Националного совиту чарногорскей националней меншини, Управа за дияспору Чарней гори, Покраїнски секретария за културу и явне информованє, и Општина Кула.

