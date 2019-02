Отримана Рочна скупштина РКУД „Др Гавриїл Костелнїк”

КУЛА − Пияток, 22. фебруара була отримана порядна Рочна скупштина Руского културно-уметнїцкого дружтва РКУД „Др Гавриїл Костелнїк” у Кули, на котрей представене дїлованє Дружтва у прешлим року и плани за наступни.

У Звиту активносцох з 2018. року, предсидатель Дружтва Владимир Бучко визначел орґанизацию локалней преслави з нагоди дня Руснацох, участвованє женскей и хлопскей шпивацкей ґрупи на општинскей смотри у Руским Керестуре, а потим женскей на зонскей у Червинки и покраїнскей у Вербаше. Тиж и участвованє на Фестивалу „Най ше нє забудзе” у Дюрдьове и „Червена ружа” у Руским Керестуре.

Дружтво було орґанизатор и активносцох за младших членох, так удатно орґанизовали уж традицийни сход рецитаторох у рамикох „Костельниковей єшенї”, од прешлого року под назву „Михайло Зазуляк”, а наймладши члени пририхтали и дзецинску представу „Вай-фай принцеза” котра премиєрно бавена у Кули, Шидзе и у Новим Садзе.

Цо ше дотика Финансийного плану з прешлого року вон бул релативно скромни, алє по шицким достаточни. През рок розполагали зоз 508 786 динари, а потрошели 460 486 динари за свойо активносци, так же початни стан на рахунку у тим року 48 299 динари.

Заплановани активносци за наступни рок подрозумюю отримац потерашнї уровень як за младших так и за старших членох, алє ту и плановане орґанизовац округли стол на котрим би тема була фокусована на можлївосци преширеня членства, цо вецейрочни проблем у Дружтве.

