Сашо Палєнкаш отримал концерт у коцурским Руским доме

КОЦУР – У просторийох коцурского Руского дому соботу вечар, 23. фебруара, визначни руски кантавтор Сашо Палєнкаш представел свою музичну творчосц.

Концерт почал на 19 годзин зоз уводним словом Миколи Шанти, координатора Подручней канцелариї у Коцуре. Привитал Палєнкаша котри потераз нє мал нагоду наступиц у Руским доме, як и шицких присутних котри пришли послухац того музичного уметнїка, композитора и шпивача.

За коцурску публику Палєнкаш порихтал комбиновани репертоар. Одшпивал и одграл на ґитари вецей свойо авторски шпиванки и обробени композициї. Кажда нумера була випровадзена з гласним аплаузом шицких присутних. Сала Руского дому була виполнєта з краснима емоциями.

По законченим концерту предлужене друженє зоз музичним уметнїком на пририхтаним коктелу. У приємней атмосфери шицки нащивителє бешедовали о упечаткох.

