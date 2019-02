РУСКИ КЕРЕСТУР – Перша тогорочна акция добродзечного даваня креви у Руским Керестуре будзе наютре, 26. фебруара у просторийох Дому култури, у чаше од 8,30 по 10,30 годзин.

Акцию орґанизує општинска орґанизация Червеного крижу зоз Кули, у сотруднїцтве зоз Покраїнским Заводом за трансфузию з Нового Саду.

До акциї поволани шицки гражданє од 18 до 65 роки хторим ше з лїкарским препатрунком утвердзи же можу дац крев.

